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Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:49:32 -
Siirt'te akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir çift yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Bölüktepe köyünde yaşayan akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, T.U. ile eşi P.U. ve F.U. yaralandı. Yaralılardan T.U. ve P.U. Kurtalan Devlet Hastanesine, F.U. ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

T.U. ve eşi P.U. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, F.U'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekipleri olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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