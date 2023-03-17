Siirt'lilerin dikkatine! Valilik uyardı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Botan Çayı havzasında yağışlarla su miktarları artış göstereceğinden feyezan başlangıç dönemi bu yıl mart ayında olacağı tahmin ediliyor.

Yaz aylarında vatandaşların piknik amaçlı Botan Çayı kenarını sıklıkla kullanıldığı belirtilen açıklamada, hem feyezan döneminde ve yaz ayları boyunca işletme sebebiyle nehir yatağında su seviyesinin yükselebileceği dikkate alınarak, herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayı'na yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.