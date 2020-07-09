  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:14:15 -
Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Bayraktepe köyünde eskiyen Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bayraktepe köyünde köylülerin talebi üzerine uzun süredir dalgalanan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Köylülerinde de yardımıyla Türk bayrağını 40 metrelik direğe çeken jandarma ekipleri, omuz omuza görev yaptıkları güvenlik korucularıyla terörle mücadele yemini etti.

Köyün illeri gelenleri duyarlığı nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Bayraktepe köyünde, 17 Kasım 1994'te terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi şehit düşmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı