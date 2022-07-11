Sığınmacıları tacizle suçlayan haberler yapan Batuhan Çolak’a cinsel saldırıdan ceza verildi

Batuhan Çolak, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde ofisine gittiği kadın avukat B.K.’ya (30) ‘basit cinsel saldırıda bulunmaktan’ beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Çolak’a ‘iyi hal indirimi’ uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Çolak’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan iki yıl hapis cezası verildi. Çolak’a ‘iyi hal’ indirimi uygulandı.

Mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve ‘sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu’ gerekçesiyle cezayı erteledi.

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedim”

Çolak, Twitter hesabı üzerinden kendisine ‘iftira atıldığını’ öne sürdü.

Savcılığın ‘somut delilleri dikkate almadığını’ öne süren Çolak, ‘asıl mağdurun kendi olduğunu’ iddia etti.

Ofisine gittiği avukatın ‘hareketlerinden şüphelendiğini ve kendisine kumpas kurduğunu’ söyleyen Çolak, ‘ifadesinde talep ettiği ofisteki kamera kayıtlarının verilmediğini’ iddia etti.