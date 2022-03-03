Siğil nedir, tedavisi nasıl yapılır? Siğilleri anında geçiren doğal, pratik yöntemler

Siğill nedir?

Siğiller, insan papilloma virüsleri (HPV) olarak bilinen belirli bir virüs grubundan kaynaklanan iyi huylu cilt oluşumlarıdır. Siğiller en çok ellerde, ayaklarda ve yüzde görülür. Aynı zamanda genital ve anal bölgede de ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklar ve ergenlerde daha sık rastlanır.

Siğil tedavisi

Tedavide sıklıkla salisilik asit çözeltisi içeren ilaçlar, kriyoterapi adi verilen dondurma yöntemi ya da cerrahi prosedürler uygulanır. Tedavi sonrası bazı kişilerde HPV virüsü pasif duruma geçer ve siğil tekrarlamaz. Bazı bireylerde ise bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle tekrarlama olasılığı vardır.

Siğilleri anında geçiren doğal, pratik yöntemler

Aloe vera siğil

30 gram aloe vera ile 1 çorba kaşığı elma sirkesini karıştırın. Karışımı siğillerin üstüne sürün ve öylece bırakın, durulamayın, bırakın ve durulamayın. Bu yöntemi siğillerinizin geçtiğini göreceğiniz güne kadar her gün uygulayabilirsiniz.

Siğil nasıl geçer İbrahim Saraçoğlu neler öneriyor diyenler için elma sirkesini ilave edelim. Elma sirkesini bir pamuk üzerine dökün ve bu pamukla siğilli bölgeye bastırın. Her uygulamada 5 dakika kadar pamuğun doku üzerine kalmasına özen gösterin.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve siğillerin çıkmasına sebep olan bakterileri öldürür. Birkaç damla çay ağacı yağını iki yemek kaşığı suya damlatın ve siğillerinizin üstüne sürün. Kurumasını bekleyin. Günde 5 ila 6 kere tekrarlayın.

Propolis

Propolisin antiviral ve antibiyotik özelliği siğillerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın. Günde iki kez tekrarlayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesinin asidik içeriği siğillerinizden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siğilinizin üstüne yerleştirin. Pamuğu bant yardımı ile sabitleyin. Sabah olduğunda pamuğu çıkarın. Bir hafta boyunca her gece tekrarlayın.

Siğil tanısı nasıl konulur?

Siğil tanısı doktorlar için normal şartlarda zor değildir. Genellikle sadece siğilin muayenesi ile tanı konulabilir. Çoğu siğil vakasında lezyonun şekli, yapısı ve yeri, siğil olup olmadığı ya da hangi türde bir siğil olduğu hakkında bilgi verir. Ancak doktor tanıda tamamen emin değilse, cilt lezyonlarından bir doku örneği alarak laboratuvarda incelenmesini isteyebilir. Bazı durumlarda, numunedeki etken virüsün tespitine yönelik testler de yapılabilir.

HPV virüsünün yapısal proteinleri immünohistokimyasal yöntemler ile tespit edilebilir. Hangi tipte HPV olduğunun ayrımı ise başta PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi olmak üzere virüsün kalıtım materyali olan DNA’sının incelenmesi ile gerçekleştirilebilir.

Peygamber Efendimizin siğil duası nedir?

Hazreti Peygamberin siğiller üzerine okuduğu dua ve uygulama ise şöyledir; Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi duası okunarak hem şahadet parmakla siğil üzerine gezdirerek hem de üflenerek bu dua okunmaktadır.