Sigara içmek haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı

Sigaranın haram olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te ekranlara gelen Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın 'Sigara haram mı?' sorusuna yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca 'Mekruh' dedi.

İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları:

Ben onu reddiye ettim. İsrafa sokulursa hepimizin üzerinde günah var o zaman. Zararlı her şey haramsa kimse bir şey yemez o zaman. İsraftan dolayı haram olmaz. Sağlığa zararlıdır. Mekruhtur evet. Helal haram yetkisi ancak Allah’a aittir.