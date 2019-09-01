Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!

Cezaevindeki FETÖ sanığının cebinden çıkan not, örgütün yeni planlarına ilişkin savcılığı harekete geçirdi. Veryansın Tv’nin haberine göre söz konusu not, FETÖ soruşturmalarına etki edecek çok önemli şifreler içeriyor.

Ankesör sanığıydı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 10 Nisan 2019’da tutuklanarak Sincan T Tipi Cezaevi’ne konulan eski Deniz Kurmay Binbaşı F.S hakkında 10 Temmuz 2019’de tahliye kararı verildi.

Tahliye olurken üzeri aranan F. S.’nin cebinden bir A4 kâğıdı çıktı. Yapılan araştırma sonrası kâğıdın ön yüzünde 23 şahıs ismi ve bunlara ait olduğu değerlendirilen telefon numaraları yer alıyordu. Kâğıdın arka yüzünde ise dikkat çeken bir notun yazılı olduğu fark edildi.

"Savaşmaya devam"

F.S’nin cebinden çıkan notta, “Suriye’ye girilecek, ordunun 3’1 terhis olacak, 3’1 Malatya’ya geri çekilecek, 3’1 savaşmaya devam. İçerideki grup çıkıp yönetimi ele alacak, tekrar zafer elde edilecek. BOP İsrail/PKK Kars’a doğuya gelecek” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.