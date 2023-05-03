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Dünya Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı! 55 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı! 55 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-03 12:03:00 -
Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı! 55 kişi hayatını kaybetti

Ruanda'nın Batı Eyaleti bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti.

The New Times gazetesinin haberine göre, Eyalet Valisi François Habitegeko, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarda 55 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirdi.

Sel ve toprak kaymaları sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Habitegeko, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Öte yandan Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yollarının hasar görmesi nedeniyle ulaşıma geçici olarak ara verildi.

Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların, bu ay Ruanda'nın birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.

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