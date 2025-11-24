Sıcak saatler! ABD'ye ait İHA düştü

  • İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'de konuşlu insansız hava aracı görev sırasında Sarı Deniz'e düştü.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre, ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi İHA, ülkenin batısındaki Gunsan kentinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nden rutin görev için havalandı.

Görev sırasında kaza geçiren İHA, Gunsan açıklarında Sarı Deniz'e düştü.

ABD Kore Kuvvetlerinden bir sözcü, olayda kimsenin yaralanmadığını ve kamu malına zarar gelmediğini belirtti.

Sözcü, kazaya ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.

