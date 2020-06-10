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Aktüel

Sıcak hava asfaltı eritti, kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sıcak hava nedeni ile asfalt eridi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:27:50 -
Sıcak hava asfaltı eritti, kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sıcak hava nedeni ile asfalt eridi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı.



Kaza, Bismil-Batman karayolunda meydana geldi. Bismil ilçe merkezi çıkışında bulunan durak kent sitelerin karşısında sıcaktan dolayı asfalt eridi. Eriyen asfalttan dolayı yol kayganlaşırken sollamaya giren 07 DHK 26 plakalı kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza anını anlatan kamyon şoförü Mehmet Şirin Suluk Temmur, “Ben gelirken asfalt erimişti, sollamaya çıktım asfalt erdiği için araç fren tutmadı, kayarak buraya kadar geldim. Allah’a çok şükür kimseye bir şey olmadı, arabam zarar gördü” dedi.


Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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