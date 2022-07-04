Sıcak çikolata tarifleri: Evde sıcak çikolata yapımı tarifi nasıl yapılır?
Sıcak çikolata veya sıcak kakao, genellikle eritilmiş çikolata veya toz kakao, sıcak süt veya su ve şeker içeren sıcak içecek. İlk çikolata içeceğinin yaklaşık 2000 sene önce Mayalar tarafından yapıldığı düşünülmektedir. 1400'lere kadar kakao içecekleri, Aztek kültürünün önemli bir parçası olmuştu.
Sıcak çikolata tarifi
Malzeme Listesi
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5 g Çikolata Tozu
180 ml Süt
Sıcak çikolata tarif nasıl yapılır?
Süt ve çikolata tozu ısıtma kabına koyularak karıştırılır ve kaynayana kadar beklenilir. Hazırlanan sıcak çikolata servis fincanına koyulur ve servis edilir.
Tarçınlı sıcak çikolata tarifi
Malzemeler:
Yarım litre süt
100 gr bitter çikolata
70 gr sütlü çikolata
50 gr beyaz çikolata
Yarım çay kaşığı tarçın
1 tutam tuz
Üzeri için
100 ml çırpılmış krema
Kakao
Hazırlanışı:
Sütü kaynama noktasına gelmeden ısıtın.
Ocaktan alıp üzerine çikolataları, tarçını ve tuzu ekleyip eriyinceye kadar karıştırın.
Kremayı mikserle çırpın.
Kremayı sıkma torbasına alıp, sıcak çikolatanın üzerine sıkın.
Kakao serpip sıcak servis yapın.