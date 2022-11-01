Show TV'nin türban numarası tutmadı!

Show'un sona sakladığı son bombası Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz cuma günü ilk ekran sınavını verdi ve fena çakıldı. Büyük umutlarla başlayan, fragmanları haftalar öncesinden dönmeye başlayan dizi beklenen başarıyı gösteremedi. En büyük rakibi Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti reytinglerde fena çuvalladı.

En iddialı dizisini sona saklayan Show TV, önce rakiplerini uzaktan izledi ve son bombasını patlattı. Kızılcık Şerbeti dizisi 1. bölümü ile cuma günü ekrana geldi. İlk ekran sınavını veren dizi maalesef beklentiyi karşılayamadı. Ard arda tekrarı verilen diziyi seyirci benimseyemedi.

Kadrosunda Güneşin Kızları dizisi ile tanıdığımız Sıla Türkoğlu'nun olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya ve Doğukan Göngör gibi genç isimlerde yer alıyor. Dizi günler öncesinden dönmeye başlayan fragmanındaki başörtüsü tartışması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konusu ile sosyal medyayı ikiye bölen yapımın reyting sonuçlarındaki detay önce kanalı, sonra oyuncuları ve son olarak da seyirciyi şok etti.

Türban tartışmasının yeniden alevlendiği bu günlerde yayın hayatına başlayan diziye kesin izlenir gözüyle bakılırken ilk bölümden büyük bir yıkım yaşaması şaşırttı. Sibel Taşçıoğlu, Ömer Ünal, Müjde Uzman ve Abdullah Ünal gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti'ndeki başörtüsü tartışması dizinin reyting sonuçlarına yansımadı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde farklı kültürlere sahip ailelerinin çocukları Doğa ve Fatih'in evlenmesi ile yaşanan çarpıcı olaylar Show TV ekranlarına konu oldu.

Zaman zaman hepimizin şahit olduğu başörtüsü ayrımcılığı ilk kez bir diziye konu edinildi. Bu durum sosyal medyada bazıları tarafından eleştirilirken, kimileri tarafından ise sık sık gündeme gelen başörtüsü konusunun ele alınması olumlu yönde yorumlandı.

Ancak, henüz başlamadan hafızalarda yer edinin Kızılcık Şerbeti dizisinin 1. bölümü hüsranla sonuçlandı! Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık şerbeti reyting sıralamasında ilk 10'a bile gimeyi başaramadı.

Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi nedir?

SHOW TV'de gerçek bir hikâyeden ekranlara uyarlanan dizinin hikayesinin kime ait olduğu belirtilmedi.

Yapımcılığını Gold Film'im üstlendiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından mı uyarlandı?

Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir ve Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti de mi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı sorusu akıllara geldi. Fakat Kızılcık Şerbeti Budayıcıoğlu'nun kitabı değil.

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ne?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

SHOW TV KİMİN?

Show TV, Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin genel müdürü ise Esra Baydar'dır. Show TV, Show Radyo ile birlikte, 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun Simavi ve Erol Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayınına "Başka Bir Alem!" sloganıyla Fransa üzerinden başlamıştır. 1 Mart 1992 tarihinde Türkiye'de yayın hayatına başlamıştır. Yayına başladığı ilk dönemlerde yayınlanmayan Show Haber, aylar sonra Mehmet Ali Birand tarafından 2 Mart 1992'de sunulmaya başlanmıştır. Kanal, Mart 1992'de Türkiye'ye de yayın yapmaya başlayınca, gerçek bir yayıncılık anlayışına girmiştir. Show TV, bir dönem kardeş kanalı olan Cine5 ile birlikte Türk televizyonculuğuna yeni tarz getirmiştir. Show TV, Kasım 1992'de logosunda bulunan TV yazısını kaldırmıştır.

Show Tv Sahibi Turgay Ciner Kimdir?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 yılında Artvin'de dünyaya gelmiş bir iş adamıdır. Üniversite yıllarında oto yedek parçacılığına başlayan Ciner, 28 yaşında talimhanede bulunan dükkanında kardeşi Tuncer Ciner ile Almanya'dan Mercedes otomobil ithal etmeye başlamıştır. Turgay Ciner'in ilk önemli ticari girişimi budur. 32 yaşında AEH ortaklarından olan Osman Yazıcı ile ortaklık yapmış, şirketin Irak'Ta olan taahütlük işlerini devralmıştır. Daha sonra teksil yatırımlarına başlayan Ciner Türkiye'de Mensucat, Ceytaş ve Penyelüks'ü satın almıştır. 1995 yılında özelleştirmeye gidilen Havaalarınları Yer Hizmetleri A.Ş.'nin %60'ını 98 yılında ise tamamını almıştır. 1998 yılında Turgay Ciner'in Sabah Grubu'na ortak olmasıyla medya sektörüne giriş yapmış ve Show Tv'de içerisinde olmak üzere Habertürk, 7/24 TV, Bloomberg HT, Show Tv, Showmax ve Kanal1'i satın almış, Türkiye'nin en önemli medya kuruluşlarından birisi olmuştur. Turgay Ciner evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük oğlu Atilla Ciner, kendi inşaat şirketinde çalışmaktadır.



