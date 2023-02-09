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Medya Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti
Medya

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti

Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 18:01:00 -
Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti

Türk televizyon sunucusu ve oyuncu Dilara Gönder'in Show TV'den istifa ettiği yönünde iddialar sosyal medyada yer almıştı.

Gönder konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Dilara Gönder açıklamasında "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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