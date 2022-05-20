Shakhtar'lı yıldız Kadıköy'e geliyor

Gelecek sezon için teknik direktörlük Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarına başladı. Tecrübeli teknik adama iyi bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore için harekete geçti. Bu gelişmeyi Afrika basını duyurdu.

Bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenen Fenerbahçe, diğer yandan da golcü transferiyle yakından ilgileniyor.

Bilindiği üzere sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Alexander Sörloth transferiyle bizzat ilgileniyor.

Sarı lacivertliler, Trabzonspor'da büyük işlere imza atan ancak daha sonra transfer olduğu Leipzig ve Real Sociedad'da isteneni veremeye Sörloth'u, makul bir fiyata almak istiyor. Bununla beraber Fenerbahçe için başka bir iddia daha gündeme geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezon kadrosuna tartışmasız bir ismi katmak isteyen Kanarya, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

Sarı lacivertliler, bir süre önce Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynamıştı.

Türkiye - Ukrayna arasında dostluğu pekiştiren bu karşılaşmada, Fenerbahçeli yöneticilerin transfer görüşmesi yaptığı da ortaya çıktı.

TRAORE İÇİN FLAŞ İDDİA!

Afrika basınına yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Shakhtar forması giyen Lassina Traore'yi kadrosuna katmak üzere.

Haberde, Fenerbahçe'nin Traore için Ukrayna ekibiyle el sıkıştığı ifade edildi.

Bununla beraber Fenerbahçe'nin, Lassina Traore transferi için nasıl bir yol haritası izlediği de aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasındaki anlaşmanın, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu yazıldı.

Öte yandan sarı lacivertlilerin, kiralama süresi de belli oldu. Fenerbahçe, Traore'yi 1 yıllığına kiralayacak ve eğer beğenilirse, satın alma opsiyonu devreye girecek.

RESMİ AÇIKLAMA ÇOK YAKIN!

Süper Lig devinin, Lassina Traore transferini açıklamasının da çok yakında olacağı, önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılacağı bilgisine yer verildi.

LASSINA TRAORE KİMDİR?

12 Ocak 2001'de Burkina Faso'da dünyaya gelen Traore, 1.83 boyunda ve santrfor mevkiinde oynuyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Lassina Traore'nin Shakhtar ile olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.