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Spor Sezon başında Chelsea'ye kaptırmıştı... Emre Belözoğlu yine harekete geçti
Spor

Sezon başında Chelsea'ye kaptırmıştı... Emre Belözoğlu yine harekete geçti

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sezon başında Chelsea'ye kaptırdığı Malang Sarr için yeniden nabız yoklamaya başladı. Chelsea'de kadroda düşünülmeyen ve kiralanması için kulüp aranan 22 yaşındaki oyuncu için, sarı-lacivertliler devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:38:00 -
Sezon başında Chelsea'ye kaptırmıştı... Emre Belözoğlu yine harekete geçti

Fenerbahçe, sezon başında ilgilendiği Malang Sarr’ı yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki Fransız stoperi transfer etmek istemiş, ancak Portekiz devi Porto’ya transfer olmuştu. Porto’da göze giremeyen Sarr, yeniden İngiliz ekibine dönecek.

Genç futbolcuyu kadroda düşünmeyen Chelsea, yeniden kiralık göndermeyi planlıyor. Yeni Şafak'ın aktardığına göre Fenerbahçe, sezon sonunda Sarr için bir kez daha girişimde bulunacak. Emre Belözoğlu, sezon başında bonservisi elinde olan Malang Sarr’ı transfer etmek için büyük çaba göstermişti, ancak Chelsea’nin devreye girmesiyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

Sarı-lacivertli yönetimin de şimdiden İngiliz kulübünün yönetimiyle temasa geçtiği belirtildi. 22 yaşındaki Fransız stoperin Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Malang Sarr’ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor.

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