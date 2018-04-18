Sezgin Tanrıkulu seçim için bahaneleri sıraladı

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu,"OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır; baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. OHAL, 21 aydır devam ediyor. Muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye, erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi OHAL'siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye'yi baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor. OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. Her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin."

SEZGİN TANRIKULU SİHA'LARIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIMIŞTI

CHP'li Tanrıkulu, Afrin'de öldürülen teröristlere ağlamış ve SİHA'ların kullanımına karşı çıkmıştı. Şimdi de 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 9. seçimi kaybetmesinin bahanesini şimdiden hazırladı.