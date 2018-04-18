Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sezgin Tanrıkulu seçim için bahaneleri sıraladı

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınmasını eleştirerek, "OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır. Baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:49
Sezgin Tanrıkulu seçim için bahaneleri sıraladı

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu,"OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır; baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. OHAL, 21 aydır devam ediyor. Muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye, erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi OHAL'siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye'yi baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor. OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. Her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin." 

SEZGİN TANRIKULU SİHA'LARIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIMIŞTI

CHP'li Tanrıkulu, Afrin'de öldürülen teröristlere ağlamış ve SİHA'ların kullanımına karşı çıkmıştı. Şimdi de 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 9. seçimi kaybetmesinin bahanesini şimdiden hazırladı.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:49
  1. İstanbul
  2. chp
  3. seçim
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halk TV'den kovulan Hüsnü Mahalli'den salvolar
    1. Halk TV'den kovulan Hüsnü Mahalli'den..
    2. Başarının kaynağı şans mı yoksa..
    3. Ermenistan'da olayların önü alınamıyor!
    4. Tekerlekli sandalyeyle girdiği..
    5. Dünya'da sadece Türkiye'de var! 'Zehir..
    6. Irak 300'ü aşkın kişiye idam cezası
    7. Üniversitede "yolsuzluk" depremi!..
    8. Beştepe toplantısı dolar 4.09'a düşürdü
    9. Ara transferde gelmişti! Sözleşmesi..
    10. İlham Aliyev'den "Cumhurbaşkanlığı"..
    11. İstanbul Kadıköy'de laf atma kavgası!..
    12. Metrobüs'te iğneli saldırı dehşeti!
    13. Bakan Süleyman Soylu: Eylül'de 10 bin..
    14. O kaymakam 7 yıl hapse çarptırıldı!
    15. Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    16. Süper Lig'de "Rıza Çalımbay" depremi..
    17. Ankara'da "Suriye" trafiği yaşanıyor
    18. Antalya’da boncuk atan oyuncak..
    19. İstanbul trafiğini kilitleyen kazadan..
    20. 'Tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar