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İSLAM Sezen Aksu 'cahil' diyerek hakaret etmişti! İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti
İSLAM

Sezen Aksu 'cahil' diyerek hakaret etmişti! İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti

Sezen Aksu'nun bir şarkısında, insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem ile Hz. Havva annemize "cahiller" diyerek hadsizce hakaret etmesi kamuoyunun tepkisini çekti. Yüce Kur'an'da, Müslümanların sinir uçları ile oynayan Aksu'nun hakaret ettiği Hz. Adem'e, bütün isimleri Cenab-ı Allah'ın öğrettiği buyuruluyor. Sezen Aksu'nun bu ayetlere inanıp inanmadığı bilinmezken, özür dileyerek hakarette bulunduğu şarkıyı yayından kaldırması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 23:29:00 -
Sezen Aksu 'cahil' diyerek hakaret etmişti! İşte ayet-i kerimelerde Hz. Adem: Ve Adem'e bütün isimleri öğretti

Sezen Aksu çektiği son video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva annemize "cahiller" ifadeleri ile hadsizce hakaret etti.

Yüce Kur'an'da, Müslümanların sinir uçları oynayan Sezen Aksu'nun şarkısında adını geçirdiği insalığın ilk Peygamberi Hazreti Adem'e bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği buyuruluyor.

Sezen Aksu'nun bu ayeti kerimelere inanıp, inanmadığı bilinmezken, Cenab-ı Allah tarafından bütün isimlerin öğretildiği Hz. Adem ile eşi Hz. Havva annemize hakaretinden dolayı özür dileyerek, şarkısını yayından kaldırması bekleniyor.

'Ve Adem'e bütün isimleri öğretti'

Bakara Suresi'nin 30, 31, 32 ve 33. ayetleri şöyle:

Cenab-ı Allah, "Hani rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım^' demişti. Onlar, 'Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?' dediler. Allah 'Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim' buyurdu.

Ve Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip 'Sözünüzde doğru iseniz şunların isimlerini bana söyleyin' dedi.

Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin” cevabını verdiler.

'Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir' dedi. Onlara bunların isimlerini bildirince de 'Size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim; yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi!' buyurdu.

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