Sezai Temelli'ye öfke büyüyor! ''Polisin askerin kanını dökenlere oy verecekleri şiddetle kınıyorum''

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Daha önce; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözleri ile gündeme gelerek, Güney Doğu Anadolu bölgesini 'Kürdistan' olarak adlandıran HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, skandallarına bir yenisini daha ekleyerek; 'Mansur Yavaş seçilecekse bilsin ki HDP oylarıyla seçilmiştir' ifadelerini kullandı.

CHP'liler işbirliğinden rahatsız

Temelli'nin art arda yaptığı bu açıklamalara vatandaştan sert tepki geldi. Başkent Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'a oy vermeyi düşündüğünü söyleyen bir seçmen, CHP-HDP ilişkisinden dolayı bu kararından vazgeçtiğini ifade etti. CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş da; 'CHP'liyim. CHP'nin HDP ile işbirliğine karşıyım' dedi.