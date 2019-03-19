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Sezai Temelli hakkında soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

19 Mart 2019 Salı 10:23
Sezai Temelli hakkında soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Tunceli'de partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili Sezai Temelli'nin, partisinin Tunceli İl Başkanlığınca 31 Ocak 2019'da düzenlenen "Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmanın içeriğinde suç unsuru olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Başsavcılık, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik kararı" vererek soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Tunceli
  4. Sezai Temelli
  5. HDP

YORUM YAZ

  • OSMANLI OSMANLI 30 dk önce
    Önce chpkk yı kapatılsın ozaman kimin ne olduğu apaçık meydana çıkar .
  • yediemirleryediemirler38 dk önce
    Hele sıfata bakın,tam bir mel un......adeta sıfatından insanlık emaresi alınmış.ürkütücü...
  • t.şahint.şahin39 dk önce
    Rabbim bu tip insanların toplum da ayrımı kolay olsun diye,ne suratlar yaratıyor..Hel bir bakın şu surata ..ne topluma ne devlete hayırlı olacak bir durum varmı..???
  • AdanalıAdanalı39 dk önce
    Şundaki bıyık sakala bakarmısınız sigara yı içe içe sapsarı pislik içinde buna da oy veriyorlar hayret ediyorum vallahi.
  • ihsanihsan46 dk önce
    dokunulmazlığı kalsın yargılansın bu hain sapık
  • Celâl SevimliCelâl Sevimli1 sa önce
    Bu ülkenin sahipsiz olmadığı,bu hâinlere öğretilmeli..

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