  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Seyyidül istiğfar duası: Seyyidül istiğfar duası anlamı, fazileti
İSLAM

Seyyidül istiğfar duası: Seyyidül istiğfar duası anlamı, fazileti

Seyyidül istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe ve istiğfarda bulunmak isteyen pek çok kişi ‘Seyyidül istiğfar duası nasıl okunur?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Seyyidül istiğfar duası Türkçe okunuşu:

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:46:00 -
Seyyidül istiğfar duası: Seyyidül istiğfar duası anlamı, fazileti

Geçmişte işlenen bir günahın affı için tövbe etmek isteyenler Seyyidül istiğfar duasını nasıl okuyacaklarını, anlamını merak ediyor. Tövbe etmek için hangi dua okunur?

Seyyidül istiğfar duası: Seyyidül istiğfar duası anlamı, fazileti

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz sözlerine devamla şöyle buyurur:

“Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Seyyidül İstiğfar duası Türkçe okunuşu: Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

Seyyidül İstiğfar duası anlamı:  Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lûtfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin anlamı nedir?
La ilahe illallahül melikül hakkul mübin anlamı nedir?

İSLAM

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin anlamı nedir?

Aliyyül kadr siğası duası nedir nasıl okunur?
Aliyyül kadr siğası duası nedir nasıl okunur?

İSLAM

Aliyyül kadr siğası duası nedir nasıl okunur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay