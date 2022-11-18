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Yerel Seyyar satıcıların bıçaklı kavgası! 1 ağır yaralı
Yerel

Seyyar satıcıların bıçaklı kavgası! 1 ağır yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki seyyar satıcının bıçaklı kavgası sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 16:28:00 - 2022-11-18 17:13:45

Malatya’da iki seyyar satıcı arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.B. (19) ile M.Y., karşılaştıkları Bakırcılar Çarşısı’nda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan İ.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Şüpheli gözaltına alındı

 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi M.Y. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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