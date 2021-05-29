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Yerel Seyir halindeki belediye otobüsünde korkutan yangın
Yerel

Seyir halindeki belediye otobüsünde korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen belediye otobüsündeki yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:42:00 -
Seyir halindeki belediye otobüsünde korkutan yangın

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Naim Süleyman Evci idaresindeki 41 BR 372 plakalı belediye otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Evci otobüsü durdurarak, dumanın çıktığı motor kısmını kontrol etti. Motor kısmının yandığını fark eden Evci, aracında bulunan yolcuları indirerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından kısa sürede söndürüldü.

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