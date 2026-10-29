Seyir halindeki araç bir anda alev aldı!
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Besni Devlet Hastanesi kavşağında M.Z.Ö. idaresindeki 34 UL 8402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün ilk müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.