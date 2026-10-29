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Dünya İsrail'de oyların yüzde 93'ü sayıldı! Arap partileri vekil sayısında rekor kırdı
Dünya

İsrail'de oyların yüzde 93'ü sayıldı! Arap partileri vekil sayısında rekor kırdı

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İsrail'de oyların yüzde 93'ü sayıldı! Arap partileri vekil sayısında rekor kırdı

İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 93'ünden fazlası sayılırken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 19 milletvekili çıkararak rekor kırdığı belirtildi. Daha önceki seçimlerde 16 sandalye kazanan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler bu seçimde vekil sayısını 3 artırarak kilit konuma geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, oyların yüzde 93'ü sayıldığında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, muhalefet bloku ise 48 sandalye elde etti.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, ne Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku ne de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşabildi.

 

Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu'nun Likud Partisi 26 sandalyeyle birinci parti konumundayken, Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Daha önceki seçimlerde 16 sandalye kazanan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise milletvekili sayısını 3 artırarak 19'a yükseltti. Bu sonuç, Arap partilerinin İsrail parlamentosu tarihinde ulaştığı en yüksek temsil düzeyi olarak kayıtlara geçti.

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Yorumlar

Osman

Kardeşleri soykırıma uğrarken o bayrak altında yaşayıp nefes alan Araplar yüz karasıdır, Allah katında cezaları büyük olacaktır

Eyüp

Kardeşleri katledilirken onlar seyirci kaldılar çok da inandırıcı değil ????
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