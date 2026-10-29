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Gündem Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...
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Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...

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Ankara’da gözlerin çevrildiği kritik zirve öncesi flaş gelişme! Aliyev Türkiye’ye gelmiyor, işte sebebi...

Türk dünyasında kritik kararların alınacağı ve dönem başkanlığının devredileceği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ankara Zirvesi öncesinde diplomatik kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ankara’da düzenlenen 13. TDT Zirvesi’ne katılım sağlamayacağı kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine ve zirvenin stratejik önemine rağmen Aliyev’in Ankara ziyaretini iptal etmesi dikkat çekti.Azerbaycan kaynakları ve çıkan haberlere göre İlham Aliyev, Ankara'daki Liderler Zirvesi yerine Bakü'de düzenlenecek FIFA U-15 Dünya Kupası final programına katılmayı tercih etti.

Bakanlık düzeyinde temsil edilecek

Kritik zirvede Azerbaycan masasını Cumhurbaşkanı Aliyev yerine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

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Yorumlar

Abdullah

Biz bakan gönderdik, onlar da bakan gönderecek elbette. Hatayı biz yaptık

M.ucr

İsabet olmuş.
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