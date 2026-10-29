Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Milli Görüşün kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın doğum yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Saral; “Ömrünü inancına, milletine ve İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması idealine adayan Millî Görüş’ün lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı doğum yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ahlâk ve maneviyatı önceleyen, inancından taviz vermeyen, yerli ve millî duruşuyla nesillere yol gösteren Hocamızın hassasiyetlerini yaşatmak ve onun ortaya koyduğu değerler uğrunda gayret göstermek hepimizin sorumluluğudur. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Bizleri de onun inandığı değerlerin izinde yürüyenlerden eylesin” ifadelerine yer verdi.