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Gündem Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

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Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmüne ilişkin paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken “Erbakan” paylaşımı geldi.

Milli Görüşün kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın doğum yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Saral; “Ömrünü inancına, milletine ve İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması idealine adayan Millî Görüş’ün lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı doğum yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ahlâk ve maneviyatı önceleyen, inancından taviz vermeyen, yerli ve millî duruşuyla nesillere yol gösteren Hocamızın hassasiyetlerini yaşatmak ve onun ortaya koyduğu değerler uğrunda gayret göstermek hepimizin sorumluluğudur. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Bizleri de onun inandığı değerlerin izinde yürüyenlerden eylesin” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Ibrahim

Rahmetli Erbakan hocanın talebelerinin çoğu onun yolundan saptılar!!! Çoğu Reformist oldu.

Ömer

Sendemi brütüs bu güne kadar hiç erbakan mesajı yayınladınmı yoksa sırtından alınan hırkanın acısımı
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