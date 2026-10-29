Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili çıkan iddialara tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın yorumculuk dönemindeki sözleri nedeniyle bazı A Milli Takım futbolcularının tecrübeli teknik adamın telefonunu açmadığı yönünde iddialar öne sürülmüştü.

TFF söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklamada bulundu. Ayrıca milli futbolcuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duydukları belirtildi.





İşte TFF’den yapılan açıklama:

Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir.

Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.

A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Türkiye Futbol Federasyonu