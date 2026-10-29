Batı'nın kapitalist çarkı çatladı: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batı ekonomisindeki çöküşü gizleyemeyen ve uyguladığı dayatmacı faiz politikalarıyla Avro Bölgesi'ni enflasyon ve durgunluk batağına saplayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde istifa etti!
Batı merkezli finans sisteminin kalbinde tarihi bir gelişme yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görevinden resmen istifa etti.
Ayrıntılar geliyor.