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Dünya Batı'nın kapitalist çarkı çatladı: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Dünya

Batı'nın kapitalist çarkı çatladı: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Batı'nın kapitalist çarkı çatladı: Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Batı ekonomisindeki çöküşü gizleyemeyen ve uyguladığı dayatmacı faiz politikalarıyla Avro Bölgesi'ni enflasyon ve durgunluk batağına saplayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde istifa etti!

Batı merkezli finans sisteminin kalbinde tarihi bir gelişme yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, görevinden resmen istifa etti.

Ayrıntılar geliyor. 

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Yorumlar

Ibrahim

Tüm dünya Siyonist Rothschild ve diğer ailelerin dayattığı firavun sistemini yaşıyor. Ey Müslüman kurtar kendini. Tamamen kurtaramıyorsan ihtiyacını geçme.
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