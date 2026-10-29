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Gündem Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı
Gündem

Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı

Türkiye ile dost ülke Özbekistan arasındaki ilişkileri güçlendirecek iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından iki ülkenin lideri çeşitli iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı.

ayrıntılar geliyor...

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