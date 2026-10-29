Türkiye ve Özbekistan arasında flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile dost ülke Özbekistan arasındaki ilişkileri güçlendirecek iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından iki ülkenin lideri çeşitli iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı.
Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı.
ayrıntılar geliyor...