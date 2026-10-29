Samba her yerde aranıyor! Firari kapibara 7 aydır özgürlüğün tadını çıkarıyor

İngiltere’nin Winchester kentinde mart ayında hayvanat bahçesinden kaçan Samba isimli kapibara her yerde aranıyor. Aylar boyunca doğada yaşamayı sürdüren hayvan, arama ekibinin bölgeye yerleştirdiği yaban hayatı kameraları tarafından görüntülendi.

Mart ayında ortadan kayboldu

Samba, Tango isimli başka bir kapibara ile birlikte Marwell Hayvanat Bahçesi’ne getirildikten 24 saat geçmeden kaçtı. Tango kısa süre içinde hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunurken Samba izini kaybettirmeyi başardı. Firari kapibara birkaç gün sonra Owslebury köyü yakınlarında görülse de yakalanamadı.

Aylar sonra yeniden görüntülendi

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Samba’nın ağustos ayında da kameralar tarafından kaydedildiğini açıkladı. Son görüntüler ise bu ay kurulan yaban hayatı kameralarından geldi. Ekip, görüntüler sayesinde Samba’nın bulunduğu bölgeyi takip etmeyi sürdürüyor.

Yerini biliyorlar ama hemen yakalamıyorlar

Yetkililer, Samba’nın konumunu yaklaşık olarak bilmelerine rağmen doğrudan üzerine gitmenin doğru olmayacağını belirtti. Hayvanın korkutulması halinde bulunduğu bölgeden uzaklaşabileceğine dikkat çekilirken, yakalama sürecinin kontrollü ve aşamalı biçimde yürütüldüğü ifade edildi.

Hayvanat bahçesi, “Önceliğimiz onun stresini mümkün olduğunca düşük tutmak. Korkutulması ya da rahatsız edilmesi güvenli şekilde yakalanmasını daha da zorlaştırabilir” açıklamasını yaptı.

Özel beslenme alanı kuruldu

Samba’nın bulunduğu yerde kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye yeni kameralar yerleştirildi. Arama ekibi ayrıca kapibaranın düzenli olarak gelmesini sağlamak için özel bir beslenme noktası oluşturdu. Böylece Samba’nın hareketlerinin daha yakından takip edilmesi ve uygun zamanda güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.