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Gündem Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı
Gündem

Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı

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Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı

İsrail’deki seçimlerde çoğunluğu kesin olarak kaybeden Netanyahu ve partisi Likud, Arap seçmenlerin rekor katılımıyla gelen ezici hezimeti örtmek için dev bir dezenformasyon operasyonu başlattı. Türkiye ve Katar’dan yasadışı fon aktarıldığı yalanını ortaya atan Likud, güvenlik bürokrasisi ve Shin Bet üzerinden sandık sonuçlarını meşruiyetsizleştirmeye ve muhalefetin Arap partileriyle olası koalisyonunu önlemeye çalışıyor.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’de 27 Ekim 2026’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından işgalci Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud, sandıktan çıkan ezici hezimetin üzerini örtmek için yeni bir dezenformasyon operasyonunu devreye soktu. Yüzde 95’i sayılan oylara göre, 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için şart koşulan 61 kişilik çoğunluğa ulaşamayan ve 54 sandalyede çakılan iktidar bloku, yenilginin faturasını rekor oyla kilit konuma yükselen Filistinli Arap seçmenlere kesmeye çalışıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra’am ve Ortak Liste’nin milletvekili sayısını rekor düzeyde artırarak 19 sandalyeye ulaşması, siyonist rejimde koalisyon hesaplarını derinden kilitledi. Sandık sonuçlarıyla çoğunluğu kesin olarak kaybeden ve koltuğu sallanan Netanyahu, seçim öncesinde Arap bölgelerine yerleştirdiği özel fişleme ve izleme sistemlerine rağmen istediği sonucu alamayınca, devlet bürokrasisini ve güvenlik mekanizmalarını harekete geçirdi. Netanyahu’nun partisi Likud, Arap partilerinin seçimleri “çaldığını” iddia ederek sahte ihbarlar ve kurgulanmış materyallerle Merkezi Seçim Komitesi ile iç güvenlik teşkilatı Shin Bet’e başvurdu.

 

Siyonist yetkililer, Filistinli Arap seçmenlerin sandığa gitme oranındaki tarihi artışı gölgelemek adına Türkiye ve Katar’dan “yasadışı fon sağlandığı” ve nakit dolu zarflarla oy satın alındığı yönünde asılsız iddialar ortaya attı. İbadet yerlerinden döviz bürolarına kadar geniş bir alanda “yabancı müdahale” yalanını yayan Likud yönetimi, Yahudi basını aracılığıyla büyük bir algı operasyonu başlattı.

 

GVİR ARAP LİDERLERE TUTUKLAMA İSTEDİ

Aşırı sağcı ve ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu asılsız iddiaları “siyasi bir 7 Ekim” olarak niteleyerek Arap parti liderlerinin ve sivil toplum temsilcilerinin derhal tutuklanması çağrısında bulundu.

Siyonist siyasetteki bu dezenformasyon hamlesi, Netanyahu’nun geçmişte uyguladığı sistematik baskı politikalarının devamı niteliğindedir.

 

AMAÇ MUHALEFETİN ARAPLARLA KOALİSYONUNUN ENGELLEMEK

2019 seçimlerinde Arap sandıklarına bin 200 gizli kamera yerleştirerek Filistinli seçmenleri baskı altına almaya çalışan Likud, bu kez kaybettiği meşruiyeti örtmek ve muhalefet blokunun Arap partileriyle dışarıdan koalisyon kurma ihtimalini sabote etmek amacını taşıyor. Muhalefet lideri Yair Golan, Netanyahu’nun kamuoyunun iradesini ve özellikle Arap kamuoyunu meşruiyetsizleştirmek için utanç verici bir kampanya yürüttüğünü belirterek, Likud’un meclis yemin törenini geciktirmek amacıyla devlet kurumlarını silah olarak kullandığını ifade etti.

Sonuç olarak; Türkiye ve Katar kılıfı altında yürütülen bu soruşturmalar, seçim kurulunu ve savcılığı yönlendirerek sandık hezimetini masada tersine çevirme çabasından ibarettir. Siyonist rejimin içine düştüğü siyasi tıkanıklık ve hezimet, yürütülen tüm yalan ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen engellenememektedir.

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Yorumlar

Neron11

Bizdeki CHP kafası işte, bazı CHP'li akkievveller de seçmenlerin CHP ye vurduğu mührün mürekkebinin uçarak ak Parti'ye gittiği gibi akılla izahı mümkün olmayan saçmalıklar söylemişlerdi, bibi seçim yenilgisini ona buna satasarak unutturmaya çalışıyor
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