Boğaz'da gurur tablosu! Vatandaşlar dev fırkateyne akın etti: Beşiktaş'ta kilometrelerce kuyruk!

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dolmabahçe açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni, vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Kemalreis'i görmek isteyen vatandaşların gemiye giden teknelerin kalktığı iskele önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. Dolmabahçe açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni de ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar Beşiktaş Deniz Müzesi'nin önünden kalkan teknelerle gemiye ulaştı. Fırkateyni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, teknelerin kalktığı iskele önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aileleriyle birlikte fırkateyni gezerek, görevli askerlerden bilgi alan vatandaşlar, askeri personelle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Donanmamızın kuvvetini görmek çok onur ve gurur verici bir şey"

Küçük kızıyla TCG Kemalreis'i ziyaret etmeye gelen İbrahim Akcan, "Çok güzel, biz gemileri, askerlerimizi çok seviyoruz. Kızımızla Cumhuriyet coşkusu yaşamak ve devletimizin gemisini görmek için buraya geldik. Benim kızım gemileri de çok seviyor. Biz daha önce Yıldırım gemisine gelmiştik. Bundan dört sene önce onu ziyaret etmiştik. Genelde askeri gemiler buraya geldiğinde uğruyoruz. Askerimizin başarısıyla her zaman gururlanıyoruz" dedi.

Gemiyi ailesiyle birlikte ziyarete gelen vatandaşlardan Aslan Mehmet Tuğrul, "Gerçekten güzel bir duygu. Askerde bahriyeydim ama askerliğimi Ankara'da yaptım. Bundan 107-108 yıl önce şu anda fırkateynin demirli olduğu yerde, Dolmabahçe Sarayı'nın karşısında İngiliz gemileri vardı. Kendi donanmamızın kuvvetini görmek çok onur ve gurur verici bir şey. Gerçekten duygulanıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet baki kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kendi öz gemilerimizi ziyaret etmekten gurur duyuyorum"

Askerliğini donanmada yaptığını söyleyen Hasan Gürçay, "Çok güzel şeyler. Duygulandırıyor, güzel, seviniyoruz. 52 yıl önce Türk donanmasına Gölcük'te katılmıştım. Birinci Dünya Savaşı'na girmiş gemilerde 24 ay askerlik yaptım. Bugün ise kendi öz gemilerimizi ziyaret etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Cengiz Vatan adlı vatandaş ise, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir fırkateyni gelip gezmek çok mutluluk verici bir şey. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.