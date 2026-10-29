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Sağlık Sokak köpeği tehlikesi şehirleri esir aldı! 30’lu yaşındaki genç doktoru hayattan koparan gizli tehlike
Sağlık

Sokak köpeği tehlikesi şehirleri esir aldı! 30’lu yaşındaki genç doktoru hayattan koparan gizli tehlike

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Sokak köpeği tehlikesi şehirleri esir aldı! 30’lu yaşındaki genç doktoru hayattan koparan gizli tehlike

Sokak hayvanı popülasyonundaki denetimsizlik ve başıboş köpek sorunu, halk sağlığını tehdit eden ölümcül boyutlara ulaştı. Köpek dışkısı vasıtasıyla insanlara bulaşan ve vücutta yıllarca sinsi bir şekilde ilerleyen kist hidatik hastalığı, 30’lu yaşlardaki genç bir kardiyoloji uzmanının hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme oturdu.

Sokak hayvanı popülasyonundaki denetimsizlik ve başıboş köpek sorunu, halk sağlığını tehdit eden ölümcül boyutlara ulaştı. Köpek dışkısı vasıtasıyla insanlara bulaşan ve vücutta yıllarca sinsi bir şekilde ilerleyen kist hidatik hastalığı, 30’lu yaşlardaki genç bir kardiyoloji uzmanının hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme oturdu. Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şervan Gökhan’ın kahreden uyarısı, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

"Eskiden bu kadar sık görmüyorduk" – Vakalar patladı, hastalık şehirlere indi!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kist hidatik vakalarında son yıllarda korkunç bir tırmanış yaşanıyor. 2019 yılında 1.867 olan vaka sayısı; 2022’de 5.704’e, 2024’te 6.114’e yükseldi, 2026’nın ilk aylarında da binlerce yeni vaka kaydıyla artışını sürdürdü.

 

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şervan Gökhan’ın uyarısı şöyle:

Köpek dışkısından bulaşan, sinsi ilerleyen ve uzun süre hiç belirti vermeyen kist hidatik hakkında önemli bir tespit: “Doktor arkadaşımızın eşi olan, otuzlu yaşlarındaki genç bir kardiyoloji uzmanını kist hidatikten kaybettik. Karaciğerde tesadüfen gördüğümüz kist hidatik vakalarını, meslek hayatımın önceki yıllarında hiç bu kadar sık görmüyorduk.”

Özellikle son zamanlarda karaciğerde tesadüfen saptanan vakaların artması dikkat çekici. Ülkemizde sayılar son yıllarda belirgin yükseldi: 2019’da 1.867, 2020’de 2.040, 2021’de 1.199 iken 2022’de 5.704, 2023’te 5.767, 2024’te 6.114 ve 2025’te yaklaşık 5.900’e çıktı. 2026’nın ilk aylarında da binlerce yeni vaka kaydı devam ediyor.

Hastalık eskiden daha çok kırsal bölgelerde görülürken, son yıllarda şehirlerde de daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Doktorun “eskiden bu kadar sık görmüyorduk” demesi de bu artışı yansıtıyor.

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Yorumlar

farkında mısınız

kadıköyde marketlere sahipli köpeklerin girmesine göz yumuluyor. köpek şöyle bir silkelense. alacağım gıda maddelerine kılı tüyü salyası bulaşır diye aklıma geliyor. her markette sebze meyveler çok yüksekte olmuyor. sonra kasada duran gidiyor köpeği sevip gıda maddelerini kasadan geçiriyor o elleriyle. kaç kere rastladım. bir şey diyemedim. hayvan düşmanı ilan ederler hemen. kendi evinde mutfağının baş köşesine koy hayvanını bana ne.
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