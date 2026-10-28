Sosyal medyayı sallayan iddia! Yıldırım’ın sürttüğü o araba satışta!

İlanda 2013 model otomobil için “Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba” ifadesi kullanılırken, aracın kazaya karışan otomobil olup olmadığına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın spor tesislerinden ayrılırken kullandığı Range Rover ile park halindeki Renault Symbol'e hafifçe çarpması, sosyal medyada gündem oldu. Olayın görüntüleri kısa sürede yayılırken, otomobillerden birinde meydana geldiği belirtilen hasar da dikkat çekti.

Aracın arka tamponunda ve sol stop lambası çevresinde hasar oluştuğu öğrenildi. Yıldırım'ın kullandığı Range Rover'ın sağ tarafında da hasar meydana geldiği belirtilirken olayın ardından tarafların tutanak tutmadığı öne sürüldü.

‘YILDIRIM’IN SÜRTTÜĞÜ ARABA’ İLANI!

Kazanın sosyal medyada konuşulmasının ardından yayımlanan bir otomobil satış ilanı, olayın önüne geçti. 2013 model Renault Symbol için hazırlanan ilanda, aracın 131 bin kilometrede ve değişensiz olduğu bilgisi paylaşıldı. İlan açıklamasında otomobil için, “Aziz Yıldırım'ın sürttüğü araba” ifadesi kullanılması dikkat çekti. Açıklamada ayrıca aracın sol arka bölümünde küçük bir sürtme bulunduğu belirtilerek, hasarın ‘anı olarak korunduğu’ ifade edildi.

İlanın sosyal medyada ilgi görmesine rağmen, satışa çıkarılan otomobilin görüntülerde kazaya karışan Renault Symbol olup olmadığına ilişkin kesin bir doğrulamaya ulaşılamadı.

YILDIRIM’IN ESKİ ARACI İDDİASIYLA İLAN!

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın adıyla gündeme gelen bir başka otomobil ilanı da dikkat çekti. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde satışa çıkarıldığı belirtilen 2001 model Range Rover 4.6 Vogue için 750 bin TL fiyat istendi.

İlanda aracın 183 bin 500 kilometrede olduğu ve 34 FB 2296 plakasıyla satışa sunulduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada otomobilin, “Aziz Yıldırım'ın özel FB plakalı eski aracı” olduğu ileri sürüldü.

Ancak bu aracın geçmişte gerçekten Aziz Yıldırım'a ait olduğunu ortaya koyan bağımsız bir doğrulama yok. Her iki ilan da sosyal medyada dikkat çekerken, araçların geçmişine ilişkin iddiaların doğrulanması önem taşıyor.