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Siyaset 2 lider arasında samimi anlar! Dervişoğlu ve Bahçeli kol kola
Siyaset

2 lider arasında samimi anlar! Dervişoğlu ve Bahçeli kol kola

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29 Ekim nedeniyle devlet erkanı ve parti liderleri CHP’nin 1’inci Genel Başkanı Mustafa Kemal’in mezarını ziyaret etti. Ziyarete damga vuran anlardan biri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun merdivenleri kol kola inmeleri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal’in mezarını ziyaret etti.

Törenin ardından Bahçeli ve Dervişoğlu'nun merdivenlerden birlikte indiği görüldü.

Bahçeli’nin özel kalem müdürü tedbir amaçlı Bahçeli’nin koluna girdi. Bu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Bahçeli’nin koluna girdi. İki lider merdivenlerden inerken gülümseyerek bir müddet sohbet etti.

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