Tera'nın Almanya'daki şirketlerine kayyım atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon vurgununun odağındaki Tera'nın Almanya'da incelemeye alınan üç şirketine kayyım atandı. Şirketlerin 200 milyon euro değerindeki mal varlıkları da donduruldu.
Türkiye'de sermaya piyasalarında patlak veren milyarlarca liralık fon vurgununun odağındaki Tera Holding'in Almanya'daki şirketlerine, şirket varlıklarının korunması ve alacaklıların haklarının güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı.
200 MİLYON EURO'YU BULUYOR
Düsseldorf Yerel Mahkemesi kararıyla, Tera Holding'in Almanya'daki Tera Bau&Development, Tera Invest ve Tera Real Estate Management adlı üç gayrimenkul şirketlerine avukat Holger Rhode iflas yöneticisi (kayyım) olarak atandı. Tera’nın Almanya’daki mal varlığının 200 milyon Euro’yu bulduğu ifade ediliyor.