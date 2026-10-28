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Otomotiv
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Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

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Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

Alman otomobil devi Audi, yüksek voltajlı bataryalarında yangın riski tespit edilen 9 binden fazla Q4 e-tron modelini geri çağırma kararı aldı.

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Foto - Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

Volkswagen Group of America, batarya arızası kaynaklı olası bir yangın tehlikesi nedeniyle Kuzey Amerika'daki 9 bin 48 adet Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron aracını acil olarak geri çağırıyor. Alınan bu kritik güvenlik kararı, 2024 ve 2025 üretim yılına ait belirli modelleri kapsıyor.

#2
Foto - Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

ŞARJ SEVİYESİNİ YÜZDE 80 İLE SINIRLAYIN Araştırmalara göre hasarlı bir pil hücresinin aşırı ısınarak diğer hücreleri etkilemesiyle oluşan termal yayılma riski, batarya doluluğu yüzde 80'in üzerine çıktığında artış gösteriyor. Bu sebeple şirket, kalıcı bir çözüm bulunana kadar araç sahiplerine şarj işlemlerini kesinlikle yüzde 80 seviyesinde bırakmaları talimatını verdi.

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Foto - Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

KESİN NEDEN HENÜZ BİLİNMİYOR ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına geçen arızanın asıl kaynağını bulmaya yönelik teknik incelemeler, aktif bir şekilde devam ediyor.

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Foto - Otomobil devinden kritik yangın uyarısı: Binlercesi risk altında!

Bu endişe verici duruma rağmen Audi cephesi, kusurla bağlantılı herhangi bir yangın, kaza ya da yaralanma vakasının henüz yaşanmadığını söyledi.

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