Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler bu defa fena çuvalladı. CHP/YP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve sürekli skandallarla gündeme gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesince hazırlanan ve YP Ankara Milletvekili Aylin Yaman’ın da katılacağı belirtilen “Kadın ve Cumhuriyet’ konulu konferansın afişinde Atatürk’ün imzasının değiştirilerek “K. Atatürk” yerine “K.Otelci” şeklinde yazılması tepki çekmişti.

HANGİSİ DAHA VAHİM!

Akit, olaydan henüz 3 gün önce “Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar” başlığıyla duyurduğu ve bir boks malzemesi olan siyah renkteki kauçuk kafayı içerisinde “Mustafa Kemal” ismi geçmeden paylaşan Gazeteci Hasret Yıldırım’ın 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında 1,3 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlatmış ve “Yargının K. Otelci” skandalına ceza verip vermeyeceği merak konusu” değerlendirmesinde bulunmuştu.

ADD’NİN TASARIM HATASI İDDİASI GÜLDÜRMÜŞTÜ

Akit’in gündeme getirdiği skandal hakkında açıklama yapan Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği şube başkanı Mustafa Kemal Yücel ise, imzanın tasarım hatasından kaynaklandığını iddia etmişti.

Sosyal medya platformu Facebook'tan açıklama yapan Yücel, afişi hazırlarken katmanların üst üste geldiğini ve bu yüzden Atatürk imzasının "K. Otelci" olarak basıldığını savunarak milleti aptal yerine koymaya kalkışmıştı.

Diğer siyah renklerde hata yokken, Yücel'in sadece Atatürk imzasındaki hatanın Grafik tasarımdan kaynaklandığını iddia etmesi “Yalanın, pişkinliğin bu kadarına da pes” dedirtmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ADD’nin skandal afişi ve ardından gelen komik savunma sonrası harekete geçen Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Hasret Yıldırım sözkonusu afiş hakkında ‘5816 Sayılı M.Kemal'i Koruma Kanununa alenen muhâlefet’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi'nin, M.Kemal'e "OTELCİ" soyismini yakıştırması, 5816 Sayılı M.Kemal'i Koruma Kanununa alenen muhâlefet olduğu gibi; tahrir, tahfif, tahkir ve tezyif ile saldırı demektir. Kanuni delilleriyle berâber suç duyurusunda bulunduk” dedi.

‘OTELCİ’, MÜSTEHCEN BİR İFADE

ADD ve sorumlular hakkında kamu davası açılması talep edilen suç duyurusu dilekçesinde, bir devlet kurucusunun itibarsızlaştırılmaya, aşağılanmaya çalışıldığı belirtilerek, “Siyasi varlıklarını Atatürk ismi üzerinden sürdüren bir derneğin afişinde bu tahfifin yer alması eylemin vahametini ikiyi katlamaktadır. Fiilin en ağır ve 5816 sayılı Kanun kapsamında doğrudan suç teşkil eden yönü ise “Otelci” kelimesinin Türk argosundaki (sokak dilindeki) aşağılayıcı ve müstehcen karşılığıdır.

Bilindiği üzere Türk argosunda, otel işletmeciliği mesleğiyle hiçbir ilgisi bulunmayan bir şahsa sıfat veya lakap olarak “Otelci” denilmesi; “gayrimeşru cinsel birlikteliklere, fuhşa veya gizli buluşmalara saatlik/günlük oda ve yatak temin eden kimse, randevuevi işletmecisi, muhabbet tellalı” manasında kullanılan galiz bir hakaret ve tezyif (alay ederek aşağılama) tabiridir” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

TAHKİR VE TEZYİF VAR

“Afişin bütünlüğüne bakıldığında bu tahkirin ne denli sinsi ve çirkin bir kurguyla yerleştirildiği daha net anlaşılmaktadır” denilen suç duyurusu dilekçesinde, “Afişte “K. Otelci” ibaresi, tam olarak kırmızı şerit içerisindeki “KONFERANS” ve hemen altındaki büyük puntolu “KADIN VE CUMHURİYET” başlığının üzerine yerleştirilmiştir. “Kadın” ve “Cumhuriyet” kavramlarının tartışılacağı bir etkinliğin afişinde, Cumhuriyet’in kurucusunun imzasının argoda randevuevi/fuhuş mekânı işletmeciliğini çağrıştıran “K. Otelci” ibaresiyle değiştirilmesi; hem Atatürk’ün hatırasına hem de Türk kadınının ve Cumhuriyet’in manevi değerlerine yönelik alçakça bir tahkir (onur kırma) ve tezyiftir” ibareleri yer aldı.