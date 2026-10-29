2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' diyenler için 'butlancı' demişti! Yarkadaş: Özel yalan söylüyor kendisi de ‘evet’ dedi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in fondaş Sözcü TV’ye çıkarak peş peşe sıraladığı yalanlar bir bir yüzüne çarpılıyor.

Özel’in 2016 yılında TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlıkların kaldırıldığı oylamaya ilişkin soruya verdiği; “Dokunulmazlıkla ilgili geçici madde koyarak, bir oylamanın sonucunda o gün için işte 110 CHP’li hayır demiştik ama ihtiyaç kadar CHP’li evet dedi. Sonradan şimdi, o evet diyenlerin butlan CHP’si olduğu ortaya çıktı” şeklindeki cevap, CHP cenahından büyük tepki çekti.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR

Özgür Özel’i yalancılıkla suçlayan eski CHP İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş; “Özgür Özel açıkça yalan söylüyor. Özgür Özel, 2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘EVET’ oyu verdi. Bununla da yetinmedi 20 vekilin ikna edilmesi için kurulan komitede yer aldı. ‘EVET’ oyu verilmesi için canhıraş mücadele etti. Evet’i birçok platformda açıkça savundu” hatırlatmasında bulunarak Yeni Parti liderinin yalanını sosyal medya hesabından yüzüne vurdu.