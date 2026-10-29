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Sağlık Bakan Memişoğlu, 3 kişinin öldüğü Peribacası faciasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarını paylaştı
Sağlık

Bakan Memişoğlu, 3 kişinin öldüğü Peribacası faciasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarını paylaştı

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AA Giriş Tarihi:

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Bakan Memişoğlu, 3 kişinin öldüğü Peribacası faciasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı facianın ardından yaralarına sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Nevşehir Göreme beldesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaya düşmesi olayında etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

 

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