Bakan Memişoğlu, 3 kişinin öldüğü Peribacası faciasında yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarını paylaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı facianın ardından yaralarına sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaştı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Nevşehir Göreme beldesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaya düşmesi olayında etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."