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Dünya Şeyh Said Ralah'tan seçim mesajı!
Dünya

Şeyh Said Ralah'tan seçim mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 21:39:00 - 2023-05-10 21:42:05

Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Said Ralah, 14 Mayıs seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Türk halkına seslenen Ralah, "Dünyadaki tüm mazlumlara, İslam ümmetine, Arap dünyasına, Filistin halkına yardım eden bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyin." dedi.

Şeyh Said Ralah sözlerini, "Ey Türkiye'de yaşayan kardeşlerim! Hep beraber aynı safta duralım. Duralım ki birkaç gün sonra hep birlikte onurlu bir zaferle bayram edelim." ifadeleri ile tamamladı.

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