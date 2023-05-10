Şeyh Said Ralah'tan seçim mesajı!

Türk halkına seslenen Ralah, "Dünyadaki tüm mazlumlara, İslam ümmetine, Arap dünyasına, Filistin halkına yardım eden bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyin." dedi.

Şeyh Said Ralah sözlerini, "Ey Türkiye'de yaşayan kardeşlerim! Hep beraber aynı safta duralım. Duralım ki birkaç gün sonra hep birlikte onurlu bir zaferle bayram edelim." ifadeleri ile tamamladı.