İstanbul'da E-5 otoyolu Pendik mevkiinde sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'a trafikte korku dolu anlar yaşatan Seydioğlu Baklavaları sahabi Hasan Sel ve Hüseyin Sel’e verilen ceza merak ediliyor. Seydioğlu Baklavaları sahiplerine ne kadar ceza verildi? Seydioğlu Baklava sahipleri tutuklandı mı?

İstanbul Pendik'te yol verme tartışması yaşadıkları otomobilin önünü kesip içinde hamile kadının da bulunduğu araca zarar veren Hüseyin Sel ve Hasan Sel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Seydioğlu Baklavaları sahibine ne kadar ceza verildi?

Avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine gelen şüpheli H.S.'nin ifadesi alınarak adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 07 BSS 76 plakalı aracın sürücüsü şüpheli H.S.'ye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesi ve "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

Ehliyetine el konuldu

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Seydioğlu Baklavaları sahibi zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Şüpheli Hasan Sel'in emniyetteki ifadesinde, Kastamonu'da yaşayan annesinin rahatsızlığı nedeniyle 6 Temmuz'da şirket aracıyla yola çıktıklarını belirterek, kardeşi Hüseyin Sel'in idaresindeki otomobille e-5 Karayolu'nda seyrettiklerini, güvenlik şeridini kullanmadıklarını söyledi. Olaya konu aracı sollamaya çalıştıklarını belirten Hasan Sel, şunları anlattı:

"Sollarken ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Biz ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı. Bizim aracın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizde önemli değil tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. Bu araç sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak bizim yanımıza geldi. Kendi aracının sol tarafı ile bizim aracımızın sağ tarafına yaklaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Sonrasında, aracın şoför mahallinde bulunan kişi camını açarak bize küfürlü sözler söyledi ve dur işareti yaptı. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben elimle 'Ne var? Hayırdır' işareti yaptım. Hiçbir şekilde bana küfürlerine karşı, küfürle ya da kötü sözle karşılık vermedim. Biz yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra bizim arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Bu aracımıza üçüncü çarpmasıydı."

İstem dışı ile aynayı kırmış

Hasan Sel, çarpmanın ardından kendisinin ve kardeşi Hüseyin Sel'in araçlarından inerek diğer aracın başına gittiklerini belirterek, "Biz aracımızdan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camı açmasını istedim. Camı açmadı. Bana aynamı kırdın diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yolumuza devam ettik" ifadelerini kullandı.