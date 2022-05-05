Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur?

Ramazan ayının sona ermesinin ardından Şevval orucu için de vakit geldi. Peki Şevval ayı ne zaman başladı? Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak sevaptır? Şevval ayında tutulan orucun önemi ve sevabı çok büyüktür.

Şevval orucu fazileti nedir?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Şevval ayında 6 gün oruç tutmayı tavsiye etmiş ve bu orucun faziletlerinden bahsetmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

Bildirilen günlerde nafile oruç tutarken kazaya da niyet etmeli, yani (İlk kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya, Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucunu tutmaya) demelidir. Kaza orucumuz olmasa bile, böyle niyet etmenin hiç mahzuru olmaz. Kazamız yoksa zaten nafile olur. Mübarek günlerde, oruç tutarken her zaman kazaya niyet etmeliyiz.

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter? Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde “altı gün orucu” adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir. 2022 Halk arasında 6 gün orucu olarak da bilinen Şevval ayı orucu 2022 yılında 3 - 30 Mayıs tarihleri arasında tutulabilecek.

Şevval ayının önemi nedir? Şevval ayında neler olmuştur?

Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Beni Kaynuka Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632). gibi olaylar olmuştur. Diğer yandan bu ayda Osmanlı Devleti’nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat’tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler “şevval tevcîhatı” diye de isimlendirilirdi. “Mükerrem” sıfatıyla da anılan şevval, Osmanlı belgelerinde "ل" kısaltmasıyla gösterilmiştir.