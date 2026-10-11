İstanbul ve çevresinde hissedilen deprem oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Yerin sığ derinliklerinde gerçekleşen sarsıntı Yalova ve çevresindeki kıyı şeridinde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
İstanbul’da akşam saatlerinde sarsıntı hissedildiğine ilişkin bildirimler geldi. Kentin bazı noktalarında deprem hissettiğini belirten vatandaşların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine çevrildi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
İstanbul’da 11 Ekim Pazar akşamı hissedildiği belirtilen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşların ardından “İstanbul’da deprem mi oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” soruları gündeme geldi.
GÖZLER AFAD VE KANDİLLİ’DE
İlk kontrollerde AFAD’ın erişilebilen son depremler kayıtlarında İstanbul merkezli yeni bir depreme ilişkin resmi veri yer almadı.
Sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek güncel veriler takip ediliyor.