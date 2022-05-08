Ramazan ayının ardından şevval ayında altı gün oruç tutmanın öneminin çok büyük olduğu din büyüklerince ifade ediliyor. Şevval ayı orucu tutmak isteyenler ise oruca ne zaman başlamaları gerektiğini, şevval ayı orucunun peş peşe mi aralıklarla mı tutulduğunu araştırmaya başladı.

Şevval ayı orucuna ne zaman başlanır? 6 gün orucu ne zamana kadar tutulacak?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı orucu ramazan bayramının ikinci gününden itibaren tutulabiliyor. Dileyenler peş peşe dileyenler ise aralıklı olarak şevval ayı orucunu tutabiliyor. Şevval ayı 2 Mayıs 2022'de başladı. Bu mübarek ay 30 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihe kadar altı gün orucu tutulabilir. Şevval ayının ardından ise 31 Mayıs Salı günü zilkade ayı başlayacak.