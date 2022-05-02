Ramazan ayı sona erdi. Ramazanın ardından ise şevval ayı orucunun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. Şevval ayı orucu peş peşe mi aralıklı mı tutulur?

Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı orucu ne zamana kadar tutulur?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval ayı ramazan bayramıyla birlikte 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. Bu mübarek ay 30 Mayıs'ta sona erecek. 31 Mayıs'ta zilkade ayı başlayacak. Şevval ayı orucu bayramın birinci günü hariç ay boyunca peş peşe ya da aralıklarla tutulabiliyor.