Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat çeken Enes Kara paylaşımı: Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş!

yeniakit.com.tr

Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, Türkiye'nin gündemine yerleşen tıp öğrencisi Enes Kara intiharıyla ilgili, “Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş gibi görünüyor, hayatı yaşamaya değer bulmuyor.” şeklinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak hayatına son verdi. Kara, intihar etmeden önce çektiği videoda ailesinin isteği nedeniyle kaldığı yurtta yapılan ibadetlerin üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu ve derslerindeki yoğunlukla birlikte yaşama sevincini kaybettiğini belirtti. Türkiye'nin gündemine yerleşen Enes Kara'nın intiharıyla ilgili malum çevreler yine İslam dini ile cemaat ve tarikatları hedef alırken, Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş...'

Karabekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 yaşındaki tıp öğrencisinin videosunu dinlediğini belirterek, intiharı gerektirecek zorluk ve baskı olmadığını ifade etti. Karabekiroğlu, seküler yaşam tarzının etkisinde kalarak inanç ve geleneklerinden uzaklaşıp İslam'ı üzerinde baskı olarak hisseden gençlerde olduğu gibi, Kara'nın hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş gibi göründüğünü belirtti.

Karabekiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Enes i dinledim Anlattıklarında hayatına son vermesini gerektirecek kadar bir zorluk ve baskı yok. Daha ziyade Hayatın anlamını ve gayesini yitirmiş gibi görünüyor, hayatı yaşamaya değer bulmuyor.

'Muhafazakar ailelerin seküler çocukları...'

Öte yandan Karabekiroğlu, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, 'muhafazakar ailelerin seküler çocukları...' şeklinde çarpıcı bir başlık ile dikkat çeken ifadelerde bulundu.