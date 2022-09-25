Şevket Altuğ'un son hali: Şevket Altuğ kimdir, aslen nereli? Şevket Altuğ öldü mü? Şevket Altuğ kaç yaşında oldu?
Geçtiğimiz günlerde son hali ile ortaya çıkan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba'nın unutulmaz ismi usta oyuncu Şevket Altuğ hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Seneler sonra ilk kez görüntülenen Şevket Altuğ hakkında merak edildi. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Altuğ'un Datça'da tıraş olduğu anlara ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. İşte merak edilen soruların cevapları ve son hali...
"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ'un uzun yıllar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Şevket Altuğ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şevket Altuğ öldü mü? Şevket Altuğ kaç yaşında oldu? Şevket Altuğ hangi filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...
"Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba gibi filmlerinde de yer alan Şevket Altuğ yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Şevket Altuğ'un son haline yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Güzel yaşlanmış", "Efsane adamsın", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
ŞEVKET ALTUĞ KAÇ YAŞINDA OLDU?
79 yaşında.
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR, NERELİ?
13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarından beri tiyatro yapan ünlü isim, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.
ŞEVKET ALTUĞ EVLİ Mİ?
Usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.
ŞEVKET ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Şevket Altuğ'un rol aldığı diziler şu şekildedir;
Unutma Beni 2002
Süper Baba 1993-1997:
Gölge Oyunu (Mahmut) 1993
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990
İmdat ile Zarife 1990
Şekerpare 1983
Tokatçı 1983
Dolap Beygiri 1982
Yedi Bela Hüsnü 1982
Hababam Sınıfı Güle Güle 1981
Düşman1979
Sehayatname 1979
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978
Gülen Gözler 1977
Şaban Oğlu Şaban 1977
Hasip ile Nasip 1976
Aile Şerefi 1976
Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976
Öyle Olsun 1976
Meraklı Köfteci 1976
Kapıcılar Kralı 1976
Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976
İşte Hayat 1975
İşte ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un son hali...
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