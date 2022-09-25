Şevket Altuğ'un son hali: Şevket Altuğ kimdir, aslen nereli? Şevket Altuğ öldü mü? Şevket Altuğ kaç yaşında oldu?

"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ'un uzun yıllar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Şevket Altuğ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şevket Altuğ öldü mü? Şevket Altuğ kaç yaşında oldu? Şevket Altuğ hangi filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

"Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle hafızalara kazınan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Süper Baba gibi filmlerinde de yer alan Şevket Altuğ yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi. Şevket Altuğ'un son haline yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Güzel yaşlanmış", "Efsane adamsın", "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

ŞEVKET ALTUĞ KAÇ YAŞINDA OLDU?

79 yaşında.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR, NERELİ?

13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarından beri tiyatro yapan ünlü isim, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.

ŞEVKET ALTUĞ EVLİ Mİ?

Usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.

ŞEVKET ALTUĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Şevket Altuğ'un rol aldığı diziler şu şekildedir;

Unutma Beni 2002

Süper Baba 1993-1997:

Gölge Oyunu (Mahmut) 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990

İmdat ile Zarife 1990

Şekerpare 1983

Tokatçı 1983

Dolap Beygiri 1982

Yedi Bela Hüsnü 1982

Hababam Sınıfı Güle Güle 1981

Düşman1979

Sehayatname 1979

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978

Gülen Gözler 1977

Şaban Oğlu Şaban 1977

Hasip ile Nasip 1976

Aile Şerefi 1976

Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976

Öyle Olsun 1976

Meraklı Köfteci 1976

Kapıcılar Kralı 1976

Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976

İşte Hayat 1975

İşte ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un son hali...



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