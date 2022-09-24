Yarın hava durumu: 25 Eylül 2022 Pazar hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları düşüyor. 25 Eylül Pazar (yarın) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin rapor geldi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak. İşte il il hava durumu ve beklenen sıcaklıklar...
25 Eylül 2022 Pazar hava nasıl olacak? Yarın hangi şehirlerde hava yağışlı olacak? Meteoroloji'den yarın için hava durumu tahminleri geldi. İşte Türkiye genelinde ve büyükşehirlerde beklenen sıcaklıklar...
Pazar günü hava nasıl olacak? 25 Eylül Pazar (yarın) hava nasıl olacak?
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 27°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 24°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 29°C
Az bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Az bulutlu
KONYA 9°C, 22°C
Az bulutlu
SİVAS 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 21°C
Az bulutlu
DÜZCE 8°C, 26°C
Az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli, Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, yarın (Pazar) 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzeybatından 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,25 m; Görüş: İyi.