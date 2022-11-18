Sevindiren haber geldi! Seviyesi geçen yılı ikiye katladı

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde geçen sonbahar döneminde su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e kadar gerilemişti.

Kış dönemindeki yağışlar sayesinde bu yaz yüzde 51,6 seviyesini gören Almus Baraj Gölü, halihazırda yüzde 28,8 doluluk oranında.

Geçen yıla göre daha iyi

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, barajdaki su seviyesinin geçen yılın sonbahar dönemine göre daha iyi durumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Barajda 700 bin ile 1 milyon metreküp arasında su bulunuyor. Şu anda barajlarımızın kapakları kapalı. Muhtemelen nisan ayından sonra barajımızın kapağı açılacak. Geçen yıl ocak ayında kapaklar açılıp elektrik üretildiği için su seviyemiz çok düşmüştü. Bu sene böyle bir problemimiz yok. Ondan dolayı su seviyemiz iyi. Bu sene kışı daha yoğun bekliyoruz. Kış mevsimiyle barajımızdaki suyun eski seviyesine çıkacağını ümit ediyoruz."